東大卒のジャーナリストで千葉大客員教授の岩田明子氏が9日、自身のインスタグラムを更新。同じく東大卒の脳科学者・中野信子氏との2ショット写真を披露した。岩田氏は「呼び出し先生タナカでご一緒した中野信子さんと念願のお食事」と書き出し、2ショット写真をアップ。「話が尽きなくて、とても楽しい時間でした」と振り返った。そして「雅楽を一緒にやろう！と盛り上がったのもうれしい流れ。実現したら最高です」とつづ