俳優の町田啓太が、背中に大きく犬が描かれたタトゥーを披露し、注目を集めている。【映像】町田啓太のタトゥーが見える写真（複数カット）町田はこれまでもInstagramで、あどけない表情をした幼少期ショットや、「誰かわからなかった」「町田啓太さんは何人いるの？驚くべき振り幅」と話題になったイメージ“激変”のドラマオフショットなどを公開してきた。背中に“大きなタトゥー”が描かれたワイルドなオフショットを公開