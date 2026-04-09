戸締まりの甘い家を狙い、空き巣を繰り返した常習犯が逮捕された。自転車で下見し無施錠宅に侵入する手口から「無締（むじ）のひろし」と呼ばれていた。空き巣常習「無締のひろし」逮捕戸締まりが甘い家を狙う手口から、捜査員に「無締のひろし」と呼ばれていた空き巣常習の男が逮捕された。大島博史（おおしま・ひろし）容疑者（50）は2月、東京・北区のアパートに侵入し、現金約120万円と商品券（約8万円分）80枚などを盗んだ疑