来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選について、元同県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で会見し、出馬すると表明した。以下、主な質疑応答―宮崎県から人口流出が進む現状について「女性が県外に流出していくということがありますので、この流出をどうやって止めるのか、ということです。県外流出の一番大きな理由は賃金なんですね。２番目が、ジェンダーギャップらしいです。統計やアンケート上、そうなって