読売テレビ（大阪市中央区）はこのほど、昨年８月３０、３１日に日本テレビ系で放送した「２４時間テレビ４８」で視聴者などから募った寄付金で、読売テレビの放送エリアの近畿２府４県の福祉施設に、リフト付きバス、スロープ付き自動車、福祉サポート車、電動車いすを合計２６台贈呈した。３月２６日に読売テレビ本社で贈呈式が行われ、贈呈先の中から１２団体と、大阪府社会福祉協議会、車両メーカー・ディーラー各社が参加