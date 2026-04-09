６月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４４」の対戦カードが９日、発表された。日本バンタム級タイトルマッチ１０回戦で、王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和＝が同級５位・栗原慶太（３３）＝ＫＯＤＬＡＢ＝の挑戦を受ける。ＷＢＡ同級１５位にランクされる梅津は、昨年１０月、日本同級王座決定戦で大橋哲朗（真正）を４回ＴＫＯで下し王座獲得。今年２月の