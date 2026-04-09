◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセン前走のきさらぎ賞を制したゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、初コンビの岩田望来騎手が栗東から駆けつけ、Ｗコースで３頭併せを実施。隊列の真ん中で脚をためると、やや早めに行きたがるそぶりを見せたが、直線では力強く脚を伸ばし、内グリオンヴール（３歳１勝クラス）、外ロジシルバー