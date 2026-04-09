【九州地方】【奄美地方】落雷と突風に関する気象情報 発表 九州北部地方では９日（木）夜のはじめ頃から１０日（金）夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。 九州南部・奄美地方では、９日（木）夕方から１０日（金）夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。 **、を画像で掲載しています。 雨シミュレーション９日（木）１０日（金） 九州