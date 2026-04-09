桜島の小中学校が統合し誕生した「桜島学校」で9日、入学式と開校式がありました。 新しい制服に新しいランドセル。元気に登校してきたのはこの春新しく誕生した桜島学校の新1年生たちです。 「おはようございます」 桜島学校は桜島の8つの小中学校を統合した小中一貫の義務教育学校です。9日あさの入学式では、1年生15人と7年生19人が名前を呼ばれ元気にあいさつしました。 開校式では新しい校歌が披露 「開校を宣言しま