【モデルプレス＝2026/04/09】女優の志田未来と畑芽育が4月8日、都内で開催されたドラマ『エラー』制作発表会見に、WEST.の藤井流星、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明とともに出席。志田の“推し”が明かされた。【写真】志田未来、“推し”のライブ参戦 グッズ装備オフショット◆志田未来、推し明かされる本作は、本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマ