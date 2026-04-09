大連市の小野家拉麺の厨房で、従業員に麺のゆで方を教える小野光規さん（手前）。（２０２５年１１月８日撮影、大連＝新華社記者／張博群）【新華社大連4月9日】「皆さん、こんにちは。小野と申します。当店の濃厚な豚骨しょうゆラーメンを味わいにぜひお越しください」。中国遼寧省大連市にある「小野家（おのや）拉麺」の創業者、小野光規さん（49）は、動画投稿アプリ「抖音（ドウイン）」のライブ配信でよどみない中国語を使