【新華社北京4月9日】中国共産党中央対外連絡部の胡兆明（こ・ちょうめい）報道官は9日、ベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じ、14〜17日に中国を国賓として訪問すると発表した。