アストロズ・今井達也投手（27）の次回登板が、10日午後6時40分（同11日午前10時40分）からの敵地でのマリナーズに決まった。球団が8日（同9日）に発表した。今井はオフに西武からポスティングシステムを利用してア軍に移籍。前回登板の4日のアスレチックス戦では6回途中無失点の好投でメジャー初勝利を挙げた。そこから中5日の登板で2勝目を目指す。