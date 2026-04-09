ロッキーズ・菅野智之投手（36）の次回登板が、10日午後6時40分（同11日午前10時40分）開始の敵地でのパドレス戦に決まった。球団が8日（同9日）に発表した。メジャー2年目で今季ロ軍に移籍した菅野は、ここまで2試合に登板して1勝0敗、防御率1・69の好成績。今季2勝目を目指すマウンドとなる。