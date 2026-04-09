こちらは、NASA（アメリカ航空宇宙局）のX線偏光観測衛星「IXPE」など複数の望遠鏡で観測した超新星残骸「RCW 86」。コンパス座の方向、約8000光年先にあります。【▲ NASAのX線偏光観測衛星「IXPE」などが観測した超新星残骸「RCW 86」（Credit: X-ray: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-NEWTON, IXPE:NASA/MSFC; Optical: NSF/NOIRLab; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt）】最古の記録に残る超新星超新星残骸は、