俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、自身のXを更新。同日スタートの主演ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）のPRのためにフジテレビ系の複数の情報番組に出演し、人気キャラクター「ちいかわ」にハマっていることを告白したディーンは、楽屋でたくさんの「ちいかわ」グッズに囲まれる写真を披露した。【写真】「まだまだ増えそうですね」楽屋内での“ちいかわ御殿”を披露したディーン・フジオカ投稿では、「キャスト