◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）「50─50」をはじめ、数々の“史上初”を成し遂げているドジャースの大谷翔平投手（31）がまた1つ、新たな“史上初”を記録した。8日（日本時間9日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。大谷はこの日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点で、3回に失点し昨年8月27日レッズ戦の4回から続け