カブス・今永昇太投手の次回登板が10日午後1時20分（日本時間11日午前3時20分）開始の本拠地でのパイレーツ戦に決まった。球団が8日（同9日）に発表した。メジャー3年目の今季はここまで2試合に登板して0勝1敗、防御率4・50。3度目の登板で今季初勝利を目指す。