今回は、不倫して離婚した女性が、義実家で見た現実についてのエピソードを紹介します。せっかく婚約したのに…「会社の同僚である彼氏と不倫していましたが、ある日夫に不倫がバレてしまい、離婚することになりました。夫からは慰謝料を請求され、息子の親権もとられました。でもこれでやっと彼氏と結婚できると思い、うれしかったです。そして彼氏と婚約中、義実家に挨拶に行きました。ただ、そこで彼氏がうっかり義両親に、私と