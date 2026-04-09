開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、花沢健吾氏のマンガ「アイアムアヒーロー 完全版」が約30％ポイント還元の対象となっている。 本作は、ゾンビマンガの金字塔「アイアムアヒーロー」の連載当時のカラーページを復刻し、結末に80ページを超える描き下ろしを収録した完全版。連載時の結末が物足りなかった人は、ぜひ新たに描き下ろされた結末で