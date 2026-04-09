4月8日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」でU18男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）がバーレーン代表（同56位）と対戦。日本は90－79で逆転勝利を収めた。 第1クォーターには一進一退の攻防となったものの、続く第2クォーターには相手のハードディフェンスの前に得点が伸び悩む。スティールから