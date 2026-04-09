★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２データセンター ３半導体 ４防衛 ５地方銀行 ６宇宙開発関連 ７ＪＰＸ日経４００ ８レアアース ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０半導体製造装置 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「量子コンピューター」が２２位となっている。 理化学研究所と大阪大学は３月２６日、１４４量子ビットチッ