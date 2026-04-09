日東紡績が大幅高で破竹の５陽連（５連続陽線）。一時２万６２９０円まで駆け上がり、５営業日で６０００円以上も水準を切り上げた。世界シェア９割ともいわれるスペシャルガラス（特殊ガラス繊維）が売上高の主柱を占める看板製品だが、生成ＡＩ市場の急拡大を背景にデータセンター内に設置されるＡＩサーバー向けで収益機会を劇的に高めている。 ＡＩサーバーで使う先端半導体は耐熱