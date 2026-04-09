ファジアーノ岡山の元日本代表DF立田悠悟が8日に自身のインスタグラム(@yugo.tatuta)を更新し、妻で女優の松宮なつさんの誕生日を報告した。立田は「今日は妻の誕生日 いつも支えてくれて本当にありがとう」と感謝のメッセージ。続けて「2人で目標達成出来るように頑張っていこうね happy birthday #48」と綴り、妻の写真を掲載している。コメント欄では「可愛い」「なんと素敵なご夫婦 美男美女ですね」と称賛の声が送られ