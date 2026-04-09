物流機器メーカーの株式会社五常は、映像撮影の現場における機材の搬入・搬出を楽にするという「バンロード」を4月20日（月）に発売する。価格は税込9万9,800円。 機材を載せたカゴ台車をそのままハイエースなどのバン車両に積み込める、アルミ製の伸縮式スロープ。少人数のロケやワンオペ現場における作業効率化を目的として開発された。 最大3mというロング設計で、一般的な2mクラスのス