きのう夕方、山形県河北町のさくらんぼ畑でビニールハウスの補修をしていた８０代の男性が６メートルの高さから転落し死亡しました。警察が労災事故として事故原因などを詳しく調べています。 死亡したのは、河北町溝延に住む農業の男性（８０）です。 警察によりますと、きのう午後５時３０分ごろ、河北町溝延のさくらんぼ畑でビニールハウスの補修作業をしていた８０歳の男性が、ハウスの骨組みから