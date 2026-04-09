きょうの山形県内は青空が広がっています。日中は気温が上がるため、雪が残る傾斜地ではなだれに注意が必要です。 【写真を見る】きょうの山形県内は高気圧に覆われ気温上がる雪が残る傾斜地ではなだれに注意 こちらは現在の山形市です。日本の東にある高気圧に覆われている影響で、県内はよく晴れて青空が広がっています。 きょうの県内各地で気温が上がりあたたかい春の陽気となりそうです。予想される最高気温は山形２３度