NEWSの加藤シゲアキが自身のInstagramを更新。舞台『AmberS -アンバース-』に出演するSTARTO ENTERTAINMENT所属の後輩たちとのプライベートショットを公開し、注目を集めている。 【写真】加藤シゲアキ＆大橋和也＆猪狩蒼弥らのプライベートショット／『AmberS -アンバース-』W主演の大橋和也と寺西拓人が飾った雑誌表紙 ■加藤シゲアキ、大橋和也＆猪狩蒼弥らとの食事会ショットを公開 加藤が公開