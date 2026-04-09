HANAが4月6日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演し、話題沸騰中の「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスした。 【写真】HANA『CDTV』衣装ソロショット（全7枚）／集合ショット（全2枚） 放送後には公式Instagramでオフショットが公開され、メンバーそれぞれの雰囲気が伝わるソロカットに注目が集まっている。 ■HANA、「Bad Girl」衣装のソロショット公開 公開された写真には、「Bad