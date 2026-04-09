キャンドゥ [東証Ｓ] が4月9日昼(12:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比67.8％増の15.2億円に拡大し、27年2月期も前期比4.8％増の16億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比94.9％減の0.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.5％→0.1％に悪化した。 株探ニュース