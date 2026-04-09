アメリカ・カリフォルニア州の製紙会社の倉庫で7日未明、大規模な火災があり、関係会社の29歳の男が逮捕されました。男は放火する様子を自ら撮影し、SNSに投稿していましたカリフォルニア州オンタリオ市で7日午前0時半すぎ、トイレットペーパーなどが保管されている製紙会社の倉庫で火災が起き、激しく炎上しました。消防士175人が出動し、火は約7時間後に消し止められましたが、倉庫の屋根は崩壊し、約11万平方メートルが焼けま