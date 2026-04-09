◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）試合終盤にドジャースを逆転し4-3で勝利したブルージェイズのシュナイダー監督が試合を振り返りました。この日はドジャースの大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で出場、ブルージェイズは6回まで1点に抑えられました。それでも大谷選手が降板後の7回、1-3と2点ビハインドでしたが1塁2塁を作り、1番・スプリンガー選手がツーベースで1点を返すと、続くバーシ