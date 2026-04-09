来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選を巡り、タレント出身で前知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内のホテルで記者会見し、無所属で立候補する意向を正式に表明した。東国原氏は「宮崎の衰退が止まらない。ゲームチェンジャーが必要」と強調。「１０年で宮崎の風景を変える」と述べ、基幹産業の農林水産業、観光に加えて製造業も振興し、県内の域内総生産（ＧＲＰ）を１・５〜２倍に引き上げる考えを示した。新幹線整