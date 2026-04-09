ドジャース・佐々木朗希投手（24）の次回登板が、12日午後1時10分（同13日午前5時10分）からの本拠地でのレンジャーズ戦に決まった。球団が8日（同9日）に発表した。佐々木は今季ここまで2試合に登板して0勝1敗、防御率7・00。前回登板の5日のナショナルズ戦は5回5安打6失点だった。3戦目で今季初勝利を狙う。