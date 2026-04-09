「ブレーカー交換」を口実に火災の危険をあおり、不必要な工事費をだまし取った疑いで男4人が逮捕された。被害は約250件・4700万円超にのぼる可能性がある。「ブレーカー交換しないと火事に」…工事代金詐取「ブレーカーを交換しないと火事になる」などとウソを言い、工事代金をだまし取った疑いなどで男4人が逮捕された。松本健人容疑者（31）ら3人は2025年、都内に住む男女3人からブレーカーの交換費用あわせて86万円をだまし取