個人向け国債と定期預金は、どちらも元本割れすることなく安心してお金を預けられるメリットがあります。では、同じ100万円を預けた場合、受け取れる利子にはどのくらい差が出るのでしょうか。本稿では、2026年4月募集分の個人向け国債の金利と、2026年4月時点で公表されている定期預金の金利を比較し、受け取れる利子の違いをシミュレーションしました。個人向け国債、定期預金の共通点と違い個人向け国債と定期預金は、どちらも