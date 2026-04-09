アニメ映画『ARCO／アルコ』より、日本語吹き替え版予告が解禁された。【動画】『ARCO／アルコ』日本語吹替え予告が解禁ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、気鋭NEONが配給権を獲得した本作は、近未来を舞台に虹色スーツの少年と少女が織りなす、どこか懐かしく温かい物語。気候変動により荒廃が進んだ2075年の地球。10歳の少女イリスは、ある日、空から虹色の光を放ちながら降ってきた不