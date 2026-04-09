マイケル・ジャクソンの実のおいジャファー・ジャクソンが主演を務め、マイケルの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、日本公開初日となる6月12日より全国63館にてIMAX上映されることが決定。IMAX版ポスターと新場面写真が解禁となった。【写真】『Michael／マイケル』ステージ上の輝きとその裏にある素顔が切り取られた場面写真本作が描くのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若