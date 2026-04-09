“ホラーの帝王”スティーヴン・キングの幻の処女作を映画化した『ロングウォーク』より、マーク・ハミル演じる鬼少佐が参加者を追い詰める予告映像とメインビジュアルが解禁。さらに、原作小説の復刊も決定した。【動画】参加者を追詰めるマーク・ハミルに恐怖する『ロングウォーク』予告本作は、スティーヴン・キングが大学在学中にリチャード・バックマン名義で執筆した『死のロングウォーク』を映像化したもの。完成時期か