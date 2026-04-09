「イソップ物語」をベースに韓国で誕生した新作ミュージカル『Story of Aesops 〜イソップ物語の物語〜』が、7月に東京芸術劇場シアターイースト、8月に大阪・サンケイホールブリーゼで上演されることが決定した。【写真】冨岡健翔、門田奈菜ら人気キャストが発表本作は、「ウサギと亀」「金の斧 銀の斧」「太陽と風」「キツネと酸っぱいぶどう」などの「イソップ物語」をベースに、2024年に韓国で誕生した新作舞台。あの〈イ