2016年から「セイコーウオッチ」ブランドアンバサダーを務めてきたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が就任10周年を迎え、このたび同ブランドのグローバルアンバサダーに就任。4月9日より、大谷選手が出演する＜セイコー プロスペックス＞の新テレビCM「＜セイコー プロスペックス＞Keep Going Forward 2026篇」と、＜セイコー プロスペックス＞＜キングセイコー＞の新広告グラフィックが公開された。【動画】大谷翔平選手