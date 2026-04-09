ゆきぽよの妹でタレントのゆみちぃこと木村友美が8日にInstagramを更新。キャバ嬢姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】木村友美、成人の日の振り袖姿に反響「めちゃギャル！」木村が投稿したのは出演したFODショートドラマ『恥じらい探偵〜そんなことしたら推理力あがっちゃう！』からのオフショット。写真には、木村が劇中で演じたキャバ嬢姿が収められていて、ティアラと露出度の高いドレスを見ることができ