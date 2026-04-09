◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）米メディアのゴルフウィークが８日、１９８９年全英オープン覇者のマーク・カルカベッキア（米国）が７日にコースで携帯電話を使用し、退場処分を受けたと報じた。マスターズではすべての観客、メディアに対し、コースでの携帯電話、ノートパソコン、タブレットの使用を禁止している