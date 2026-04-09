アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の小泉遥香の“寅さん”スタイルが話題になっている。８日までに自身のＳＮＳを更新した小泉は、日本テレビ「ＺＩＰ！」内のコーナーにてリポーターとして出演したことを報告。「柴又帝釈天では、とき宣の今年の飛躍もお願い出来ました」と明かし、『４月からもリポート全力で頑張ります！！今日はたくさん「ＺＩＰ！」に出れて幸せな朝でした「ＺＩＰ！」さまぁ〜〜超感謝