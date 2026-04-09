◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセン前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念で２着だったライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、佐々木大輔騎手が騎乗しＷコースを単走で追い切られた。序盤はゆったり入り、最後も軽く促す程度で６ハロン８４秒４―１１秒４をマーク。見た目よりも時計が出ているのは、それだけ能力がある