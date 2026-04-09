兵庫アーバン競馬（園田・姫路競馬）を主催する兵庫県競馬組合は９日、１４日の園田競馬よりスタートから１ハロン（２００メートル）ごとの区間タイム「ハロンタイム」及び上り４ハロンタイムを、地方競馬情報サイトの競走成績に表示すると発表した。これまでは、各コーナーの通過順位のみを掲載していた。なお、２００メートルで割り切れない距離のレースについては、スタート地点から最初のハロンタイムは以下の地点から計測