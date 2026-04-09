SUGIZOが2025年10月、音楽の力を胸に再び中東へ訪れた。そこで眼にした現実と旅の軌跡を記録したドキュメントタッチのミュージックビデオ『SUGIZO、砂漠の記憶へ -Remembering the Desert-』が公開となった。2016年、初めてシリア人難民キャンプを訪れたSUGIZOは「音楽の力を痛感した」と語っている。2018年には日本人アーティストとして初めてパレスチナを訪れ、チャリティライヴを実現。続く2019年にはイラクのクルディッシュ自