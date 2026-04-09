ある家庭に新しくやってきたプリンターと、それに対峙する猫の様子を捉えた投稿がSNSで大きな注目を集めている。 【写真】突然出てきた紙が気になる！手でチョイチョイ 画像に収められているのは、排紙トレイからスッと出てくる白い紙に対し、「これは敵か！？」と混乱する猫の姿。 これまでにもプリンター自体は見慣れていたそうだが、今回猫ちゃんが驚いているのは新に導入されたモデルで、初めて見るタイプだっ