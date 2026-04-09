記事ポイントハイセンス主催「ハイセンスカップ U12」で川崎フロンターレU-12が優勝総勢12チームが集結し川崎から世界を目指す熱戦を展開MVP選出選手にFIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待を用意 ハイセンスジャパンは4月2日に富士通スタジアム川崎で「ハイセンスカップ U12」を開催しました。川崎市を拠点とするチームに加え、招待枠のコンサドーレ札幌U-12も参加し、次世代を担う選手たちがハイレベルな試合を見せま