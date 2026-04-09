今日9日午後は次第に雨の範囲が広がり、夜は九州から関東の広い範囲で雨となりそうです。明日10日は全国的に雨や風が強まるでしょう。局地的に非常に激しい雨が降り、警報級の大雨や暴風となる可能性があります。低い土地の浸水なとに十分注意が必要です。今日9日午後は雨の範囲が広がる今日9日は、西から低気圧や前線が近づいている影響で、九州北部では朝から雨雲がかかっています。午後は次第に雨の範囲が広がり、夜は九州か